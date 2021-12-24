Российский фигурист, призёр этапа Гран-при Евгений Семененко с падением отката произвольную программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

В своей произвольной программе «Мастер и Маргарита» Семененко упал с четверного тулупа, после чего приземлил четверной сальхов. После этого Семененко приземлил четверной тулуп в каскаде с тройным, а также каскад из тройного флипа и двойного тулупа.

Во второй половине программы Семененко справился с тройным акселем в каскаде с тройным сальховым через ойлер, после чего допустил ошибку и исполнил одинарный аксель. В конце программы Семенеко прыгнул тройной риттбергер.

Судьи оценили прокат Семененко в 176,25 балла, общая сумма баллов — 274,28 балла, это четвёртый результат. В тройку призеров вошли Кондратюк, Коляда и Мозалев.