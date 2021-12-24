Российский фигурист, воспитанник Светланы Соколовской Марк Кондратюк выиграл чемпионат России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

Фигурист с небольшими помарками исполнил произвольную программу, однако сумел приземлить три четверных прыжка и два тройных акселя. Сумма баллов фигуриста — 284,37 балла.

Второе место занял ученик Алексея Мишина Михаил Коляда. Он уступил Коляде около одного балла. В короткой программе Коляда остался без одного элемента, а в произвольной совершил несколько помарок и не показал свой максимум.

Третье место сумел занять Андрей Мозалев, он совершил камбек с 8 места в короткой программе (где упал с квад-сальхова). С практически чистым прокатом произвольной программы Мозалев сумел набрать более 278 баллов.