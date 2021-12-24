Российский фигурист, ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге 2022.

В эфире на сайте Первого канала Кондратюк отметил, что понял, что выиграл чемпионат России, однако не до конца осознает. «Насчёт того, кто должен победить — это спорт, тут бывает такое», — отметил фигурист.

По словам спортсмена, он бы хотел поблагодарить тренера Светлану Соколовскую за то, что она уже 8 лет его терпит и занимается с ним.

«Я старался не думать, что я на соревнованиях. Просто отдохнуть — завтра снова покататься. Я не выходил побеждать, я выходил просто кататься и приносить удовольствие зрителям», — сказал Кондратюк.

Напомним, благодаря хорошему прокату произвольной программы с одной ошибкой Марк Кондратюк сумел выиграть чемпионат России.