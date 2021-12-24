Российский комментатор Геннадий Орлов высказался о решении игроков НХЛ отказаться от поездки на Олимпиаду-2022 в Пекине.

В эфире радио «Эхо Москвы в Петербурге» Орлов отметил, что олимпийский хоккейный турнир потеряет в зрелищности.

«Мы проиграли первое место, когда были ребята из НХЛ, – ничего. Но сейчас болельщик уже не простит сборной России, если она не выиграет», — сказал Орлов, добавив, что в прошлом розыгрыше ОИ Россия играла в финале с Германией, а сейчас на турнире будут сильные команды Швеции и Финляндии.

«У нас пока эксперимент с Жамновым срабатывает в отрицательную сторону. Ну нет команды. Они собрались, конечно. Но раньше были связки, звенья, а сейчас такого нет», — подчеркнул Орлов, добавив, что не сыгранности, есть какой-то средний вариант.