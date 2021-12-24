Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Камила Валиева безупречно исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Фигуристка исполнила постановку под музыку In Memoriam в исполнении Кирилла Рихтера. Она выходила на лед первой в турнире одиночниц.

В начале проката фигуристка приземлила элемент ультра-си тройной аксель, после чего исполнила тройной флип. Во второй половине проката фигуристка исполнила тройной лутц в каскаде с тройным тулупом. Все вращения и дорожка шагов были выполнены на четвертый уровень сложности.

Судьи оценили прокат Валиевой в 90,38 балла, из которых за техническую составляющую проката — 51,49 балла. Это выше ее же собственного мирового рекорда на три балла.