Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова высказалась о предстоящем турнире женщин-одиночниц на чемпионате России 2022 в Санкт-Петербурге.

В эфире на сайте Первого канала Загитова отметила, что очень рада находиться в «Юбилейном» и чувствовать эту эмоцию. Фигуристка подчеркнула, что у неё случился флэшбек, ведь именно в этом месте она выиграла чемпионат России перед Олимпийскими играми.

«Поэтому очень волнительно и за девочек. Конечно, я не завидую судьям, которые будут судить девочек», — отметила фигуристка.

По словам Загитовой, ей очень жалко, что в Санкт-Петербурге не собрался полный состав группы Этери Тутберидзе. «Даша Усачева травмировалась, Алена Косторная тоже. Желаем им здоровья, а девочкам – удачи», – сказала Загитова в эфире Первого канала.