Российская фигуристка, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова с падением представила короткую программу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Во дворце спорта «Юбилейный» Трусова показала программу под музыку из фильма «Фрида».

В начале программы фигуристка зашла на тройной аксель и упала с него. После этого Трусова чисто исполнила сольный тройной флип, а во второй половине программы приземлила каскад из тройного лутца и тулупа. Все вращения фигуристки были оценены на четвёртый уровень, дорожка шагов — на третий.

Судьи оценили прокат Трусовой в 74,21 балла, за техническую составляющую программы спортсменка получила чуть более 39 баллов. Один балл от результата спортсменки отняли за падение.