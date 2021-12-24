Российская фигуристка, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева высказалась о своём прокате в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Слова Валиевой цитирует «Матч ТВ».

«Всегда есть к чему стремиться. Я не считаю своё катание на сегодняшний день максимумом. Мне кажется, что сегодня я сделала что-то среднее между максимумом и «почти хорошо», — отметила Валиева, добавив, что она может кататься лучше.

По словам Валиевой, судьи выставляют баллы, однако она смотрит на собственное катание со своей стороны.

Напомним, Камила Валиева получила за свой прокат более 90 баллов, что на три балла больше, чем ее же собственный мировой рекорд, установленный на этапе Гран-при России.