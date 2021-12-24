Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Александра Трусова высказалась о состоянии здоровья, а также о своем прокате короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию.

Слова Трусовой цитирует телеграм-канал «Лапидарность» журналиста «Матч ТВ» Влада Жукова.

По словам Трусовой, по здоровью сейчас её ничего не беспокоит, фигуристка расстроена, что тройной аксель не получился у неё в короткой программе.

«Это был не риск, я должна была его делать. В США не могла — было больно, но сейчас должна была для себя. Тренеры меня от этого не отговаривали», — сказала Трусова.

Напомним, с падением на тройном акселе Александра Трусова набрала чуть более 74 баллов, что пока позволяет ей занимать промежуточное третье место. Последний раз в соревнованиях Трусова участвовала ещё в конце октября.