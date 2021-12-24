Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов был признан лучшим игроком 2021 года в сборной России по футболу по версии болельщиков команды.

Информация об этом появилась в официальных социальных сетях национальной команды.

Опрос среди фанатов сборной России был проведён в официальном «Инстаграме» команды, участие в голосовании смогли принять более 100 тысяч человек.

Голосование за лучшего игрока было организовано по системе плей-офф, в финал вышли вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов и хавбек «Монако» Александр Головин, победу одержал именно голкипер.

В 2021 году Сафонов дебютировал за национальную команду и сыграл в двух матчах чемпионата Европы, а также в четырёх встречах в рамках отборочного турнира к чемпионату мира по футболу в Катаре.