Российская фигуристка, чемпионка мира и Европы в женском одиночном катании Елизавета Туктамышева высказалась о своём прокате в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Слова Туктамышевой цитирует телеграм-канал «Лапидарность» журналиста «Матч ТВ» Влада Жукова.

«Похоже, это (падение на тройном акселе) нервы, все-таки важный старт. Я не падала с акселя много лет. Раскрылась в воздухе раньше времени, это нетипичная для меня ошибка», — сказала Туктамышева после своего выступления на льду дворца спорта «Юбилейный».

Фигуристка подчеркнула, что будет выходить на произвольную программу с настроением откататься так, чтобы не было никаких сожалений.

Напомним, в короткой программе Туктамышева сделала ошибку на каскаде, а также упала с тройного акселя.