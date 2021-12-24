Российская фигуристка, чемпионка мира в женском одиночном катании Анна Щербакова рассказала о сюжете своей короткой программы, которую исполнила на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Слова Щербаковой цитирует «Матч ТВ».

По словам фигуристки, новый образ — как обычно, интересный, и его автором стал хореограф Даниил Глейхенгауз.

«Идея в том, что в начале программы я как будто вытаскиваю из себя струну и потом играю на этой струне. Стараюсь это передать движениями и пластикой», — сказала Щербакова.

Напомним, Анна Щербакова без ошибок исполнила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге. Постановку фигуристка поменяла перед этапом Гран-при во Франции чуть больше месяца назад.