Российская фигуристка, ученица группы Этери Тутберидзе Майя Хромых с ошибкой на каскаде откатала короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Турнир в эти дни проходит на арене дворца спорта «Юбилейный».

Свой прокат Хромых начала с чистого двойного акселя, затем прыгнула чистый тройной флип. Во второй половине программы Хромых прыгнула каскад из тройного лутца и двойного тулупа вместо каскада 3-3, смазав приземление первого прыжка. Также фигуристка получила лишь второй уровень дорожки шагов, в то же время все вращения были сделаны на четвёртый уровень сложности.

Судьи оценили прокат Майи Хромых в 69,36 балла, это позволяет ей занять текущее восьмое место в турнирной таблице.