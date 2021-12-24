Российская фигуристка, ученица Этери Тутберидзе Аделия Петросян рассказала о том, что планирует прыгать в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Слова Петросян цитирует портал Sport24.

Фигуристка отметила, что очень рада выступать на чемпионате России среди взрослых рядом с такими девочками высокого уровня. «Счастлива катать с ними. Немного даже отвыкла от такой публики», — сказала Петросян.

По словам фигуристки, риттбергер — это самый сложный в мире прыжок, но для нее он самый удобный по исполнению. «Планирую завтра прыгать четверной риттбергер в произвольной программе», – сказала Петросян.

Напомним, Петросян получила за прокат короткой программы 73,29 балла и на данный момент занимает промежуточное шестое место.