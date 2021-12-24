Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

Фигуристка откатала программу с тройным акселем и получила за нее 90,38 балла.

Второе место пока занимает ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева: она также исполнила программу с тройным акселем и заработала 81,87 балла. Третьей пока идёт Анна Щербакова — за прокат с каскадом лутц-риттбергер она получила 81,46 балла.

На четвертом месте располагается Софья Самоделкина с результатом 76,74 балла (приземлила тройной аксель), на пятом месте расположилась Александра Трусова (74,21 балла).

На седьмом месте — Елизавета Туктамышева, она допустила падение с тройного акселя и сделала ошибку в каскаде, текущий результат Туктамышевой — 71,28 балла.