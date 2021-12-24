Российский тренер по фигурному катанию, комментатор Татьяна Тарасова поделилась эмоциями от короткой программы женщин на чемпионате России 2022 в Санкт-Петербурге.

Слова Тарасовой цитирует портал Sport24.

Тренер отметила, что получила удовольствие от просмотра прокатов девушек. «На рекорды Валиевой сложно реагировать, она волшебная фигуристка», — сказала Тарасова.

Также тренер высказалась насчет спортсменок, которые пока находятся за пределами тройки лидеров, но претендуют на путевку на Олимпиаду.

«Туктамышева и Трусова? Соревнования заканчивается после произвольных программ. Второе место Муравьевой сенсацией для меня не стало, нормально», — сказала Тарасова.

Напомним, Камила Валиева выиграла короткую программу чемпионата России 2022, в тройке лидеров находятся Софья Муравьева и Анна Щербакова.