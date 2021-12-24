Футбольный клуб «Нижний Новгород» планирует подписать двух футболистов «Зенита» в зимнее трансферное окно.

Как сообщает «Матч ТВ», команда из Нижнего хотела бы взять в аренду полузащитника Кирилла Кравцова и вратаря Даниила Одоевского. По информации СМИ, решение об аренде игроков будет принято после первого сбора «Зенита», на котором главный тренер Сергей Семак поработает с этими футболистами.

Интерес к этим двум игрокам в комментарии «Чемпионату» подтвердил гендиректор «Нижнего Новгорода» Равиль Измайлов.

«Мы делаем предложения по возможности аренды и развития молодых футболистов многим клубам. Что касается Одоевского и Кравцова, думаю, они помогут «Нижнему Новгороду», — сказал Измайлов, добавив, что эти футболисты достаточно перспективные, однако «Нижний» пока не делал предложение «Зениту» по арендам этих игроков, пусть и ведет переговоры.