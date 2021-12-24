Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась о выступлении чемпионки мира Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России 2022.

Во время проката Туктамышева упала с тройного акселя и совершила ошибку на каскаде. Слова Родниной цитирует портал «Чемпионат».

«Очень обидно за Туктамышеву. Она сказала, что подвели нервы? Думаю, что с нервами как раз всё в порядке. В произвольной программе она покажет своё катание и результат», — отметила Роднина.

По словам Родниной, олимпийский год — это особый год, так что она надеется, что Елизавета справится с произвольной программой.

Напомним, после короткой программы Елизавета Туктамышева идет на седьмом месте с результатом в 71,28 балла.