Российская фигуристка, чемпионка мира Анна Щербакова переместилась на второе место по итогам короткой программы на чемпионате России по фигурному катанию 2022 года.

Это произошло из-за ошибки в оценке проката ученицы Евгения Плющенко Софьи Муравьевой: ей не поставили балл штрафа за задержку начала программы. Измененные протоколы уже опубликованы на официальном сайте Федерации фигурного катания России.

Таким образом, оценка Муравьевой за прокат короткой программы с тройным акселем составила 80,87 балла. Это переместило ее на промежуточное третье место. Оценка Анны Щербаковой — 81,46 балла.

Завтра, 25 декабря, девушки покажут произвольные программы на чемпионате России. Старт выступлений девушек назначен на 18:00 по московскому времени.