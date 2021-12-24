Вице-президент Международного союза конькобежцев Александр Лакерник объяснил, почему ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева опустилась на третье место в короткой программе чемпионата России 2022.

Спустя некоторое время после завершения выступлений Муравьева получила балл штрафа и опустилась на третье место. На втором — Анна Щербакова из группы Этери Тутберидзе.

Слова Лакерника цитирует «Матч ТВ».

«Возник сбой в системе. Рефери указал на задержку старта у Софьи Муравьевой, но в компьютере это не отобразилось. Это называется «ошибка ввода», — рассказал Лакерник, отметив, что если происходит подобное, то изменения в оценках возможны.

Изначально Софья Муравьева получила 81,87 балла за свой прокат с тройным акселем, позднее ее баллы обновили — результат после штрафа 80,87 балла.