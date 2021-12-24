Двое хоккеистов провалились под лед в матче «Лангенталь» — «Сиерра» в рамках Швейцарской хоккейной лиги.

Информацию об инциденте сообщает издание Le Matin.

На 14-й минуте встречи друг с другом столкнулись защитник «Лангенталя» Тайлер Хиггинс и форвард «Сиерры» Арно Монтандон. Это произошло рядом с бортом, где располагается машина для заливки льда. Спортсмены оказались слишком близко к борту, двери открылись, после чего оба хоккеиста провалились под лед в то место, где заливочная машина собирает воду с катка. В тот момент самой машины на месте не было, поэтому образовалась большая прорубь.

Обоих хоккеистов смогли быстро вытащить из воды. Никто из игроков не пострадал, матч был продолжен и завершился со счетом 3:2 в пользу «Лангенталя».