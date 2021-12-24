Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России Александр Коган объяснил штраф фигуристки Софьи Муравьевой уже после завершения короткой программы на чемпионате России.

Слова Когана цитирует агентство ТАСС.

По словам специалиста, спортсмен должен принять стартовую позу за 30 секунд с момента вызова на старт. Если это правило нарушается, то рефери штрафует спортсмена на 1 балл.

«У спортсменки Муравьевой рефери нажал на кнопку снижения, а этот съем не ввелся. Это называется ошибка ввода данных», — сказал Коган.

Напомним, до добавления этого штрафа Софья Муравьева шла на втором месте в короткой программе с результатом в 81,87 балла. После получения штрафа Муравьева опустилась на третье место, пропустив вперед Анну Щербакову.