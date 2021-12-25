На чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге сегодня, 25 декабря, состоятся выступления девушек-одиночниц с произвольными программами.

Начало выступлений спортсменок назначено на 18:00 по московскому времени.

После короткой программы лидером идёт Камила Валиева. Она набрала более 90 баллов за короткую программу с тройным акселем. Второе промежуточное место у Анны Щербаковой, третье — у Софьи Муравьевой: уже после окончания короткой программы ее оштрафовали на один балл за задержку старта и опустили на третье место.

На четвёртом месте пока идёт Софья Самоделкина, на пятом — Александра Трусова, на шестом — Аделия Петросян. Лишь на седьмом месте располагается Елизавета Туктамышева: она упала с тройного акселя и сделала ошибку на каскаде.