Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о правках в протоколе короткой программы женщин на чемпионате России 2022 в Санкт-Петербурге.

Ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева потеряла один балл из-за задержки старта программы. Изначально этот штраф не был проставлен из-за ошибки компьютера.

«По правилам же сняли балл у Муравьевой. Возможно делать по всякому: пересматривать результаты как во время подсчета, так и после», — сказала Тарасова в комментарии для «Спорт-Экспресса», добавив, что лучше сделать это, чем не сделать.

«Правильно, что теперь Щербакова занимает второе место», – заключила Тарасова.

Отметим, балл штрафа Муравьевой переместил на второе место чемпионку мира Анну Щербакову. Теперь у Софьи 80,87 балла и третье промежуточное место.