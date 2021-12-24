Американский журналист Джеки Вонг высказался о завоевании танцевальной парой Диана Дэвис/Глеб Смолкин серебряной медали на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге.

В своем «Твиттере» Вонг оставил сообщение о результатах Дэвис и Смолкина.

«Если серьезно, то я всё ещё не уверен, что Дэвис / Смолкин реально получили серебро на чемпионате России. Объективно — это неправильно», — написал Вонг.

Напомним, Диана Дэвис/Глеб Смолкин проводят первый взрослый сезон в карьере, это их первый взрослый чемпионат России, на котором получилось занять второе место с результатом в более чем 207 баллов. Первое место сумели занять Александра Степанова и Иван Букин. Лидеры ритм-танца Виктория Синицина и Никита Кацалапов снялись из-за проблем партнера со спиной.