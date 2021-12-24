Главные новости с предолимпийского чемпионата России по фигурному катанию, а также события из других видов спорта — в традиционном дайджесте главных событий дня от NVsport за 24 декабря:

Кондратюк выиграл чемпионат России, Коляда — второй, Мозалев — третий

Российский фигурист, ученик Светланы Соколовской Марк Кондратюк выиграл чемпионат России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге. Сумма баллов фигуриста — 284,37. Второе место занял Михаил Коляда, третье — Марк Кондратюк.

Степанова и Букин выиграли предолимпийский чемпионат России в танцах на льду

Танцевальная пара Александра Степанова/Иван Букин во второй раз подряд выиграла чемпионат России по фигурному катанию. Второе место досталось Диане Дэвис/Глебу Смолкину, третье — Елизавете Худайбердиевой/Егору Базину. Лидеры после ритм-танца Виктория Синицина/Никита Кацалапов снялись с соревнований из-за проблем со спиной у партнера.

Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России, Щербакова — вторая, Трусова — пятая

Чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева выиграла короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию 2022 в Санкт-Петербурге. Фигуристка откатала программу с тройным акселем и получила за нее 90,38 балла. Второе место пока занимает Анна Щербакова (81,46 балла), третье — Софья Муравьева (80,87 балла) — фигуристке из группы Евгения Плющенко уже после прокатов отняли балл за задержку старта.

Белорусы Алимбекова и Смольский отказались от участия в «Рождественской гонке»

Белорусская биатлонистка и олимпийская чемпионка в эстафете Динара Алимбекова заявила, что их команда не примет участия в «Рождественской гонке» в немецком Рупольдинге. Спортсменка могла выступить вместе с Антоном Смольским. Соревнования были запланированы на 28 декабря и ранее находились под угрозой отмены.

ЦСКА оштрафовали за нарушение правил безопасности в матче с «Зенитом»

Савеловский районный суд оштрафовал ЦСКА за нарушение правил обеспечения безопасности в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги против «Зенита» (0:2). Согласно постановлению Савеловского районного суда города Москвы от 24.12.2021 года, АО «ПФК ЦСКА» признано виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.32 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 100 тыс. рублей.