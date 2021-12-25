На всероссийском турнире по биатлону «Ижевская винтовка» сегодня, 25 декабря, состоятся две индивидуальные гонки — у мужчин и у женщин.

Соревнования у женщин стартуют в 10:40 по московскому времени. На 12:40 по московскому времени назначен старт у мужчин.

Девушки преодолеют дистанцию в 15 километров, мужчины — в 20 километров. Каждый спортсмен пройдет четыре огневых рубежа: две стрельбы лежа и две стрельбы стоя (чередуются).

В мужской гонке примут участие Евгений Гараничев (14-й номер), Семен Сучилов (18-й), Кирилл Стрельцов (37-й), Никита Поршнев (50-й), в общем протоколе участниками значатся 59 человек.

В женской гонке за победу будут бороться Лариса Куклина (4-й стартовый номер), Виктория Сливко (34-й номер), Маргарита Васильева (36-й номер), Тамара Дербушева (45-й номер), в заявке на гонку указаны фамилии 46 биатлонисток.