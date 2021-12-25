Североамериканский обозреватель Крэйг Баттон дал прогноз на молодежный чемпионат мира – 2022. Турнир пройдет в канадских городах Эдмонтон и Ред-Дир с 26 декабря 2021 года по 5 января 2022 года.

Баттон считает, что сборная России займет второе место в турнирной таблице по итогам группового этапа. Лидерство в пятерке команд, по словам обозревателя, останется за США. В группе А лидером должна стать Канада, а Финляндия займет второе место.

Обозреватель считает, что в четвертьфинале сборная России встретится с Чехией и пройдет в следующий раунд, где уступит США. Баттон предполагает, что в матче за бронзу россияне обыграют Швецию.

Напомним, 24 декабря сборные Канады и России сыграли товарищеский матч перед молодежным чемпионатом мира – 2022. Встреча завершилась победой канадцев со счетом 6:4.