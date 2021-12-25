Британский теннисист Энди Маррей, получивший уайлд-кард для участия в Australian Open, выразил восхищение игрой серба Новака Джоковича на кортах Мельбурна.

«Когда дело доходит до Джоковича, первое, что приходит на ум, – это Австралия. Он там неприкасаемый. Победить его в Мельбурне – невыполнимая миссия«, – цитирует Маррея Tennis World.

Британский теннисист считает, что против Новака сложно играть на любом покрытии. Он очень хорошо адаптируется в любым кортам.

Энди Маррей – трехкратный победитель турниров «Большого шлема». Британец ни разу не выигрывал Australian Open. В прошлом году Маррей пропустил турнир из-за положительного теста на коронавирус. На данный момент теннисист занимает 134-е место в рейтинге АТР.

Новак Джокович выигрывал Открытый чемпионат Австралии девять раз за свою карьеру. Участие сербского теннисиста в турнире 2022 года пока под вопросом.