Список игроков «Реала», переболевших коронавирусом, продолжает расти. Тесты на COVID-19 уже шести игроков показали отрицательный результат.

В список футболистов, которые получили разрешение вернуться к тренировкам, попали вратарь Андрей Лунин, защитники Давид Алаба и Марсело, полузащитники Иско и Лука Модрич, а также форвард Гарет Бэйл. Об этом сообщает Marca.

Ранее отрицательный тест на коронавирус сдал Давиде Анчелотти – сын и первый помощник главного тренер «Реала» Карло Анчелотти.

На данный момент положительный тест на коронавирус в «Реале» имеет только полузащитник Марко Асенсион. Ожидается, что он скоро вернется в строй.

«Реал» планирует возобновить тренировки после рождественских каникул, 29 декабря.