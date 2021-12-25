Президент Нигерийской федерации футбола Амаджу Пинник рассказал о разговоре с главным тренером «Ромы» Жозе Моуриньо по поводу назначения на пост главного тренера национальной команды Нигерии.

«Были разговоры с Моуриньо. Я не буду говорить вам, что мы не разговаривали, потому что между нами был диалог. Министр спорта также говорил с Моуриньо и в этом нет ничего плохого«, – цитирует Пинника Thisnigeria.

Напомним, Моуриньо возглавил «Рому» летом 2021 года. Контракт специалиста с командой рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне «Рома» сыграла 27 матчей под руководством Моуриньо. Команда одержала 16 побед и потерпела 8 поражений. Три раза «Рома» сыграла вничью.

Ранее Моуриньо работал в «Тоттенхэм Хотспур», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Реале», «Интере», «Порту», «Униан Лейрии» и «Бенфике».