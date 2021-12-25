Директор «Манчестер Юнайтед» Джон Мерто оценил уровень подбора текущего состава команды, назвав его одним из сильнейших с момента ухода с поста главного тренера Алекса Фергюсона.

«Наш процесс набора персонала был пересмотрен, а Академия укреплена, и наши инвестиции в эти области принесут долгосрочные выгоды. Мы считаем, что состав первой команды является самым сильным с тех пор, как Алекс Фергюсон ушел в отставку«, – цитирует Мерто Mirror.

Директор «Манчестер Юнайтед» добавил, что команда будет планомерно двигаться к успеху. В клубе есть несколько молодых талантливых футболистов, которые помогут добиться цели.

«Манчестер Юнайтед» идет на шестом месте в турнирной таблице Английской Премьер-Лиги. Команда набрала 27 очков в 44 матчах.