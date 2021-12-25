Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал победу Марка Кондратюка на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

18-летний фигурист набрал 284,37 балла за короткую и произвольную программы. Кондратюк тренируется у Светланы Соколовской.

«Второе пришествие, или пост сдал – пост принял! Рок жив! Звезда родилась, я это произнес, а Марк услышал. Спасибо, дяденька Ллойд за Jesus Christ Superstar», – написал Траньков.

Серебряную медаль чемпионата России завоевал воспитанник Алексея Мишина Михаил Коляда. Третье место занял Андрей Мозалев.

Планируется, что лучшие фигуристы, по итогам турнира, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине. Соревнования пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.