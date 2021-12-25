«Сибирь» примет СКА в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча состоится сегодня, 25 декабря. Начало матча – в 13:30 по московскому времени.

Прямая трансляция встречи доступна по ссылке.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Команда набрала 58 очков в 41 матче. Московское «Динамо» отстает от команды из Санкт-Петербурга на 1 балл.

«Сибирь» идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе команды 48 очков. Клуб из Новосибирска отстает от лидера рейтинга на 15 баллов.

СКА должен продолжить победную серию из двух матчей подряд. В прошлых встречах подопечные Валерия Брагина обыграли «Спартак» со счетом 4:2, а затем одержали победу в овертайме встречи с ЦСКА (3:2 ОТ).

«Сибирь» также выиграла два матча подряд. В первой встрече был обыгран «Куньлунь» (3:2 ОТ), во втором – «Локомотив» (2:1 ОТ).