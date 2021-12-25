Хоккейный клуб СКА начал гостевой матч против «Сибири» в регулярном чемпионате КХЛ. Встреча проходит на льду Дворца спорта «Сибирь».

Официальный твиттер команды из Новосибирска сообщил, что все билеты на матч проданы. Трибуны будут заполнены на 70 процентов в связи с пандемией коронавируса. Это рекорд сезона 2021/2022.

Прямая трансляция матча доступна по ссылке.

«Сибирь» выиграла два матча подряд. Клуб из Новосибирска обыграл «Куньлунь» (3:2 ОТ) и «Локомотив» (2:1 ОТ). Команда идет на шестом месте в турнирной таблице Восточной конференции. В активе «Сибири» 48 очков.

СКА лидирует в турнирной таблице Западной конференции. Подопечные Валерия Брагина набрали 58 очков. СКА также выиграл два матча подряд. В последнем матче команда одержала победу над ЦСКА в овертайме (3:2), а ранее обыграла «Спартак» (4:2).