На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге сегодня, 25 декабря, девушки-одиночницы выступят в произвольными программами.

Начало соревнований запланировано на 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию будет вести Первый канал. Перейти на сайт можно по ссылке.

После короткой программы лидирует воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева. Она набрала 90 баллов за короткую программу, прыгнув тройной аксель. Второе промежуточное место занимает Анна Щербакова. Третьей идет Софья Муравьева. Ее оштрафовали на один балл после окончания короткой программы за задержку старта.

Четвертое место занимает Софья Самоделкина, на пятом располагается Александра Трусова, на шестом – Аделия Петросян. Хозяйка льда – Елизавета Туктамышева, идет только на седьмом месте. Она упала с тройного акселя и ошиблась на каскаде.