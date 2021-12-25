На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге сегодня, 25 декабря, начались выступления девушек-одиночниц в произвольными программами.

Прямая трансляция соревнований ведется на Первом канале и доступна по ссылке.

После короткой программы лидирует Камила Валиева. Она сделала тройной аксель и получила за выступление 90,38 балла.

Второе промежуточное место занимает ученица Евгения Плющенко Софья Муравьева. Она также сделала тройной аксель и получила 81,87 балла.

Третьей идет Анна Щербакова. Она сделала каскад лутц-риттбергер и набрала 81,46 балла.

Александра Трусова занимает предварительное пятое место (74,21 балла), Елизавета Туктамышева идет на седьмом месте (71,28 балла). Она упала с тройного акселя и сделала ошибку в каскаде.

Лучшие фигуристки получат путевки на Олимпиаду в Пекине.