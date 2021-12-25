На чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге сегодня, 25 декабря, выступят спортивные пары. Спортсмены выйдут на лед в 15:30 по московскому времени.

Прямую трансляцию турнира ведет Первый канал. Посмотреть соревнования можно по ссылке.

Дуэты представили короткие программы 23 декабря. По итогам прокатов, в лидеры вышли Анастасия Мишина и Александр Галлямов из Санкт-Петербурга. Судьи оценили прокат действующих чемпионов мира в 83,74 балла.

Второе место заняли чемпионы Европы и бронзовые призеры ЧМ-2021 Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла).

Тройку призеров замкнули Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68 балла). Двукратные вице-чемпионы мира допустили ошибку на приземлении поддержки.

Лучшие фигуристы, по итогам чемпионата России, получат путевки на Олимпийские игры в Пекине.