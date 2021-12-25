Стартовали прокаты спортивных пар с произвольными программами на чемпионате России в Санкт-Петербурге. Фигуристы вышли на лед в 15:30 по московскому времени.

Прямая трансляция турнира доступна по ссылке.

Дуэты представили короткие программы 23 декабря. В лидеры вышли хозяева льда – Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они получили за свой прокат 83,74 балла.

Промежуточное второе место заняли Александра Бойкова и Дмитрий Козловский (82,84 балла).

Третьими стали двукратные вице-чемпионы мира Евгения Тарасова и Владимир Морозов (78,68 балла). Фигуристы из группы Этери Тутберидзе допустили ошибку на поддержке.

Лучшие фигуристы, по итогам чемпионата России, получат путевки на Олимпийские игры в Сочи.