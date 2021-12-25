Американский журналист Дэвид Лис высказался о пересмотре результатов короткой программы у женщин на чемпионате России по фигурному катанию в Санкт-Петербурге.

Напомним, изначально второе место заняла Софья Муравьева из «Ангелов Плющенко», а третьей стала подопечная Этери Тутберидзе Анна Щербакова. Затем судьи лишили Муравьеву балла за задержку программы, и она опустилась на третью строчку.

«Только Этери Тутберидзе могла сделать так, чтобы у Софии Муравьевой из «Ангелов Плющенко» сняли баллы. Мы точно не знаем, сделала ли Этери это сама, Однако от этого точно выиграла ее фигуристка«, – заявил Лис в подкасте The Skating Lesson.

Американский журналист добавил, что Анна Щербакова в короткой программе выглядела тенью прежней себя.

Сегодня, 25 декабря, фигуристки выступят с произвольными программами на чемпионате России. Начало – в 18:00 по московскому времени.