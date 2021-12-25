Завершилась индивидуальная гонка на «Ижевской винтовке». По итогам соревнований тренерский штаб сборной России сформирует итоговый состав команды на январские этапы Кубка IBU.

Спортсменки преодолели 12,5 километров в четырьмя огневыми рубежами. На первых двух биатлонистки стреляли из положения лежа, на оставшихся – стоя.

Первое место заняла Виктория Сливко. Она допустила три промаха по ходу гонки.

На 3 секунды от лидера отстала Лариса Куклина. Она промахнулась дважды.

Тройку призеров замкнула Анастасия Егорова, допустившая два промаха. Биатлонистка проиграла лидеру 10,5 секунд.

Ранее от участия в соревнованиях отказалась чемпионка мира Екатерина Юрлова-Перхт. Она потеряла шансы попасть в сборную России в олимпийском сезоне.

«Ижевская винтовка» завершится 27 декабря.