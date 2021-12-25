Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе прокомментировала информацию о травме Алены Косторной.

Напомним, фигуристка получила перелом кости. Из-за травмы она пропускает предолимпийский чемпионат России.

«Мне кажется, она, наоборот, могла совершенно спокойно рассказать, что она упала и у нее трещина на косточке какого-то пальца. Честно, я считаю, что можно было попробовать и кататься с этой травмой«, – заявила тренер в документальном фильме «Этери Тутберидзе. Откровенный разговор».

Тутберидзе добавила, что Евгения Медведева выиграла чемпионат России с гипсом на руке. Никто даже об этом не знал.

Тренер считает, что Алена Косторная упустила все свои возможности в спорте. Тутберидзе сожалеет об этом.