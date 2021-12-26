Баскетбольный клуб «Зенит» примет УНИКС в рамках Единой лиги ВТБ. Встреча состоится сегодня, 26 декабря, на «СИБУР Арене» в Санкт-Петербурге и начнется в 16:30 по московскому времени.

Данный поединок можно считать центральным матчем декабря. Обе команды отлично играют в обороне, но «Зенит» лучше выглядит в атаке. Питерская команда, в среднем, забивает за матч 85 очков. УНИКС – 80 очков.

«Зенит» идет на четвертом месте в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Команда из Санкт-Петербурга проиграла последний матч с «Автодором» (74:83) после серии из пяти побед. Подопечные Хавьера Паскуаля провалили первую половину встречи, позволив команде из Саратова оторваться на 11 очков.

УНИКС занимает второе место в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Баскетболисты из Казани одержали пять побед подряд в турнире.