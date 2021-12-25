Украинский голкипер мадридского «Реала» Андрей Лунин может перейти в чемпионат Англии. Об этом сообщает EL Nacional.

Источник сообщает, что 22-летнего вратаря хочет приобрести «Ньюкасл Юнайтед». «Реал» планирует получить от трансфера не меньше 10 млн евро

Действующий контракт Лунина и «Реала» рассчитан до лета 2024 года. Также украинского голкипера хотят подписать «Лилль», «Эспаньол», «Гранада» и «Боруссия».

Лунин перешел в «Реал» из луганской «Зари» в 2018 году. В текущем сезоне голкипер не выходил на поле в составе мадридского клуба.

7 октября новым владельцем «Ньюкасла» стал фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии. Ранее клубом владел миллиардер Майк Эшли. Сделка оценивается в 350 миллионов евро.