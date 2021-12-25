Американский журналист Джеки Вонг прокомментировал выступление чемпионки мира и Европы Елизаветы Туктамышевой в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

Напомним, фигуристка упала с тройного акселя и заняла седьмое место.

«Она оказалась в довольно глубокой яме, из которой придется выбираться. К сожалению, после падения в ее программе не было никакой искры», – написал Вонг в «твиттере».

Лидером после короткой программы стала воспитанница Этери Тутберидзе Камила Валиева. Второе место занимает еще одна фигуристка из «Хрустального» Анна Щербакова, третьей стала Софья Муравьева из академии «Ангелы Плющенко».

Сегодня, 25 декабря, фигуристки выступят с произвольными программами. Начало – в 18:00 по московскому времени.