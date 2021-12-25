Российский продюсер и совладелица академии «Ангелы Плющенко» Яна Рудковская высказалась о снижении оценки Софьи Муравьевой после короткой программы на чемпионате России.

Напомним, из-за задержки старта у Муравьевой отобрали один балл. Она опустилась ниже Анны Щербаковой в турнирной таблице.

Рудковская заявила, что протест подал представитель «Хрустального». Об этом продюсеру сообщил источник в Федерации фигурного катания России.

Юристы Рудковской считают протест незаконным. Специалисты хотели отвоевать этот балл сразу после пресс-конференции, но Плющенко и его тренерский штаб приняли решение не обращаться внимания на этот инцидент из уважения к организаторам и федерации.

Фигуристки выступят с произвольной программой сегодня, 25 декабря. Начало – в 18:00 по московскому времени.