Хоккейный клуб «Локомотив» обыграл «Амур» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Встреча прошла в Хабаровске и завершилась победой гостей со счетом 4:2.

В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков, Георгий Иванов, Денис Алексеев и Рид Буше.

За «Амур» забивали Даниил Файзуллин и Дмитрий Архипов.

«Локомотив» занимает пятое место в турнирной таблице Западной конференции. В активе команды из Ярославля 54 очка.

«Амур» с 38 баллами идет на десятой строчке Восточной конференции.

В плей-офф Континентальной хоккейной лиги выйдут по восемь команд из каждой конференции. Лучшая команда выиграет Кубок Гагарина.

Действующим победителем турнира является «Авангард».