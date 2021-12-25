Роман Терюшков, член наблюдательного совета «Химок», рассказал об интересе клуба к 38-летнему российскому защитнику Юрию Жиркову.

«Юрий Валентинович – игрок высокого уровня, высокого класса. Всякий клуб хотел бы видеть его в своем составе, в том числе и мы рассматриваем подобное предложение», – цитирует Терюшкова «Спорт-экспресс».

Член наблюдательного совета «Химок» добавил, что все будет зависеть от условий клуба и желаний игрока. Пока никакой конкретики нет.

Юрий Жирков сыграл последний матч на профессиональном уровне за сборную России на чемпионате Европы. Встреча с Бельгией состоялась 12 июня 2021 года. На данный момент Жирков – свободный агент. Его контракт с «Зенитом» истек 30 июня 2021 года.