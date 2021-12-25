Российская биатлонистка Виктория Сливко прокомментировала победу в индивидуальной гонке на «Ижевской винтовке».

«Ощущения непередаваемые. Очень тяжело бежать в такой холод, все замерзает. Но я сегодня хорошо утеплилась, ручки-ножки не замерзли«, – цитирует Сливко «Чемпионат».

Виктория заявила, что она знает критерии отбора на международные соревнования. Победитель Кубка России едет на Кубок IBU. После трех этапов туров у Сливко есть отрыв. Она продолжает бороться за право выступать на международных стартах. Виктория старается бежать на максимум в каждой гонке.

Виктория Сливко выиграла женскую индивидуальную гонку с тремя промахами. Второй финишировала Лариса Куклина, третьей – Анастасия Егорова.