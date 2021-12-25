Главный врач академии «Спартака» Никита Карлицкий рассказал, могла ли российская фигуристка Алена Косторная выступить на чемпионате России с переломом кисти.

Напомним, ранее тренер фигуристки Этери Тутберидзе заявила, что фигуристка могла бы кататься и соревновноваться с гипсом.

«На самом деле, если бы Косторная не упала на руку – ничего бы не случилось. Мое личное мнение – Косторная могла выступать с переломом кисти. Алена катается на ногах и в идеале падать не должна«, – цитирует Карлицкого «Чемпионат».

Однако если Косторной страшно кататься со сломанной рукой, то все ее внимание будет сконцентрировано на переломе, а не на программе, считает Карлицкий. По мнению доктора, Алена могла бы принять участие в чемпионате России, если была бы готова к этому эмоционально.

Спортивный врач добавил, что если бы Алена выступала в парном катании – было бы тяжелее.